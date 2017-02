USA: Donald Trump will Verteidigungsbudget um 54 Milliarden Dollar anheben

US-Präsident Donald Trump will das Verteidigungsbudget und Ausgaben für die Infrastruktur seines Landes um zehn Prozent oder 54 Milliarden US-Dollar erhöhen.



Im Gegenzug sollen 54 Milliarden US-Dollar bei den meisten anderen Ministerien eingespart werden, etwa auf Kosten der Umweltbehörde.



"Wir müssen wieder Kriege gewinnen", sagte Trump. Details zu dem Haushaltsbudget will er in einer Rede vor dem US-Kongress darlegen.