Merkel-Satz: "Das Volk ist jeder der hier lebt." empört nicht nur die AfD.

Auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Stralsund wurde Angela Merkel als Spitzenkandidatin für die Wahl am 24. September aufgestellt.



Merkel ging in ihrer Rede nicht direkt auf die AfD los. Aber gegen Ihre Ausgrenzungsstrategie. "Es gibt keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen zu definieren, wer das Volk ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt", sagte Merkel.



Andere CDU- und CSU-Mitglieder kritisierten den Satz später: Nur deutsche Staatsbürger bildeten das Staatsvolk.Besonders Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD, kritisierte Merkel auf Twitter scharf für diesen Ausspruch.