Köln: Junges Ehepaar wurde tot in seiner Wohnung gefunden

In Köln ist am gestrigen Sonntagabend ein junges Ehepaar tot in seiner Wohnung gefunden worden. Der 29-Jährige und seine 26-jährige Frau wurden von Angehörigen entdeckt.



Die herbeigerufene Feuerwehr stellte eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in dem Haus fest. Dieses musste daraufhin evakuiert werden. Der ebenfalls alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des jungen Paares feststellen.



Nach ersten Ermittlungen war das geruchlose Gas die Todesursache. Es wird geprüft, ob ein Defekt an einer Gastherme zum Austreten des Gases führen konnte.