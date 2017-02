Regensburger Fußballfans geraten mit Bayern-Fans aneinander

Am vergangenen Samstagabend kam es am Bahnhof in Ingolstadt zu einigen gewalttätigen Vorfällen. Eine Gruppe Regensburger Fußballfans ging dabei auf Bayern-Fans los.



Die Vorfälle wurden gegen 20 Uhr bei der Bundespolizei gemeldet. Etwa 10-20 Fans aus Regensburg sollen vier Bayern-Fans durch Prügel verletzt haben. Dabei wurde mit Fäusten sowie Bierflaschen geschlagen. Die Opfer wurden leicht verletzt.



Bei Eintreffen der Polizei waren die mutmaßlichen Täter bereits im Zug Richtung Regensburg. Dieser wurde dann angehalten, so dass die Personalien der betreffenden Personen festgehalten werden konnten. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt.