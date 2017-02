Berlin/ Urteil: Lebenslang wegen Raserei

In Berlin kam es heute zum einem Prozess, in dem es um ein illegales Autorennen ging, bei dem eine unbeteiligte Person ums Leben kam.



Die beiden Männer, Mitte und Ende 20 Jahre, hatten sich Anfang letzten Jahres in der Nähe eines berühmten Kaufhauses ein Rennen geliefert. Dabei wurden mehrere rote Ampeln ignoriert. Dann wurde ein Jeep gerammt, wodurch dessen Fahrer dabei ums Leben kam.



Bisher wurde in Deutschland noch nie ein solches Urteil gefällt, da Raserei immer als eine Ordnungswidrigkeit galt.