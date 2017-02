Italien: Deutscher verhaftet, der Frau von Kreuzfahrtschiff geworfen haben soll

In Italien wurde ein 45 Jahre alter Deutscher verhaftet, der in Verdacht steht, seine Ehefrau von Bord eines Kreuzfahrtschiffes geworfen zu haben.



Am Ende der Reise verließ er das Schiff mit seinen beiden Kindern ohne seine Frau als vermiss zu melden: Zeuge berichten, dass die Kinder auf dem Schiff verwahrlost umhergeirrt seien und das Verschwinden ihrer Mutter bemerkt hätten.



Von der aus China stammenden Frau fehlt jede Spur, wegen Fluchtgefahr wird der Tatverdächtige in Untersuchungshaft in Rom bleiben.