USA: Regierung sammelt Mitarbeiterhandys ein

Sean Spicer, der Sprecher des Weißen Hauses, vermutet einen Maulwurf in den eigenen Reihen. um dem auf die Schliche zu kommen, hat er nun die Handys seiner Mitarbeiter eingesammelt.



Alle Dienst- und Privatgeräte wurden geprüft. Außerdem dürfen die Mitarbeiter künftig keine Apps mehr benutzen, welche Nachrichten nach kurzer Zeit löschen.



Der Trump-Sprecher will verhindern, dass Interna an die Press weiter gegeben werden. Das soll der Fall gewesen sein.