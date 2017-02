Dürre am Horn von Afrika: Millionen Menschen von Hunger bedroht

Am Horn von Afrika sind nach Angaben der Vereinten Nationen 15 Millionen Menschen von Hunger bedroht.



Besonders dramatisch ist die Lage in Somalia. Dort ist mit 6,2 Millionen Menschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf Lebensmittel-Hilfe angewiesen. Zehntausenden Kindern droht der Hungertod.



Grund für die Krise im Osten Afrikas ist die anhaltende Dürre. In Somalia kontrolliert zudem die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab Gebiete im Süden und Zentrum des Landes. Wegen der Sicherheitslage können Helfer die notleidenden Menschen nicht erreichen.