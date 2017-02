Terror-Anschlag von Berlin: Der Spediteur will den Amok-LKW zurück haben

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember 2016 wurde mit einem LKW verübt, der einem polnischen Spediteur gehört. Dieser will nun den LKW zurück haben.



Problematisch ist, dass der LKW ein Beweismittel ist. Deshalb wurde er in Deutschland beschlagnahmt. Der polnische Spediteur argumentiert aber, dass ihm die Beschlagnahme Verluste beschere und ihm die Pleite drohe.



Nachdem es erste Berichte über seine finanziellen Schwierigkeiten gab, hatten Menschen sogar Spenden für ihn gesammelt. Der Spediteur sagte jedoch, er wolle sein Geld lieber selbst verdienen.