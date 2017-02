Goldene Himbeere: "Batman v Superman" bekommt gleich vier Himbeeren

Vor der Oscar-Verleihung wird in Los Angeles traditionell noch ein anderer Preis verliehen: Die Goldene Himbeere. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die schlechtesten Filme gekürt.



Allein vier Goldene Himbeeren bekam der Film "Batman v Superman: Dawn of Justice". Der schlechteste Film des Jahres war aber "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party". Dies ist eine Doku über Hillary Clinton.



Glück gehabt hat dagegen der deutsche Regisseur Roland Emmerich. Er war mit seinem Film "Independence Day: Wiederkehr" zwar gleich in fünf Kategorien nominiert, bekam jedoch am Ende keine Goldene Himbeere verliehen.