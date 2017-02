Flughafen München: Per Haftbefehl gesuchter Kinderschänder wurde geschnappt

Am vergangenen Freitag gelang es der Bundespolizei am Flughafen München einen per Haftbefehl gesuchten 53-jährigen Mann festzunehmen. Dem Mann wird sexueller Missbrauch an Kindern vorgeworfen.



Der Mann versuchte, mit gefälschten Papieren einzureisen. Bei der weiteren Nachforschung bezüglich seiner Identität kam dann der Haftbefehl zum Vorschein. Dieser wurde ausgestellt, weil der Mann während des Ermittlungsverfahrens ins Ausland flüchtete.



Nun wurde der Mann ins Gefängnis in Augsburg gebracht. Er muss sich des Weiteren auch wegen Urkundenfälschung bezüglich seiner gefälschten Papiere verantworten.