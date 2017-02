Der BND hört Auslandsjournalisten ab und bricht damit die Verfassung, so die ROG

Journalisten genießen als "Berufsgeheimnisträger" einen besonderen Schutz vor staatlichen Maßnahmen, sie können beispielsweise vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, um ihre Quellen zu schützen. Der "Spiegel" berichtet aus Unterlagen zur Abhörpraxis des BND, dieser schweigt dazu.



Laut "Spiegel" stehen seit 1999 mindestens 50 Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen von Journalisten bzw. Redaktionen auf der BND-"Selektoren"-Liste. Betroffen sind z. B. die BBC, die "New York Times" und Reuters in Ländern wie Afghanistan, Pakistan und Nigeria.



"Reporter ohne Grenzen" (ROG) werten das als "ungeheuerlichen Angriff auf die Pressefreiheit". Da das BND-Gesetz an dieser Abhörpraxis wohl nichts ändern wird, bereitet die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Verfassungsklage gegen das Gesetz vor. ROG ist mit dabei.