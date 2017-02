Gang "Saat des Bösen" sollen 17-Jährigen entführt, gequält und misshandelt haben

Wegen erpresserischen Menschenraubs hat die Polizei drei Mitglieder der Straßengang "Saat des Bösen" verhaftet. Gegen fünf weitere Helfer wird noch ermittelt.



Die Gruppe "Saat des Bösen" gründete sich in einem Thüringer Jugendgefängnis. Die mutmaßlichen Täter sollen einen 17-Jährigen über mehrere Wochen in einer Wohnung gefangen gehalten und gequält haben.



Offenbar wurde der junge Mann dort gefesselt, mit einem Messer verletzt sowie an einigen Körperteilen mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Außerdem sollen sie ihn zu Straftaten gezwungen haben.