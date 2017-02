Weißes Haus schließt Medien bei Fragerunde aus

Reporter mehrerer Medien sind von einem Briefing mit Präsident Trumps Sprecher im Weißen Haus ausgeschlossen worden.



Dazu zählten CNN, "New York Times", "Los Angeles Times", "BuzzFeed" und "Politico". Zugelassen wurde nur eine Auswahl an Medienvertretern.



Der Chefredakteur der "New York Times" sagte, so etwas habe es noch nie im Weißen Haus gegeben. Einige Vertreter der Nachrichtenagenturen boykottierten die Fragerunde aus Solidarität zu ihren Kollegen.