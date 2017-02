Wirtschaftskrise: Türkei bittet jetzt Deutschland um Hilfe

Lira-Verfall, Tourismusflaute und Terror: Die Wirtschaftslage in der Türkei wird immer besorgniserregender. Die Angst in Ankara ist mittlerweile wohl so derart groß, dass man Deutschland um Hilfe bittet.



Mehmet Simsek, stellvertretende türkische Ministerpräsident, habe am Mittwoch bei Wolfgang Schäuble vorgesprochen. Dies berichtet der "Spiegel". Demzufolge ging es bei dem Treffen darum, was Deutschland zur Stabilisierung der türkischen Wirtschaft beitragen könne.



Die Investitionen vieler Unternehmen wird auf Eis gelegt, da niemand weiß, ob das Eigentum noch hinreichend geschützt ist, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleistet ist. Erdogan hat schließlich mehr als 1000 Richter suspendiert, und keiner weiß, wer künftig wie objektiv richtet.