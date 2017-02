Neapel/Italien: Krankenhauspersonal macht nach System jahrelang blau

Ein gut ausgeklügeltes System von Angestellten in der Klinik "Loreto Mare" in Neapel hat dazu geführt, dass fast einhundert Mitarbeiter jahrelang systematisch blau machen konnten.



Mit Einsatz von versteckten Kameras kam man dem Massenbetrug auf die Spur. So benutzten einige wenige Mitarbeiter die Stechkarten für die Lesemaschinen von anderen 94 Kollegen, die ihrerseits durch Abwesenheit glänzten.



Die Verdächtigten wurde festgenommen und 55 Mitarbeiter unter Hausarrest gestellt.