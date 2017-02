Deutsche "Fachkräfte" bieten Müttern Geld für Sex mit ihren kleinen Kindern an

Deutsche: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat Anklage gegen einen Rechtsextremisten aus der Uckermark wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben. Er soll sich an der siebenjährigen Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin vergriffen haben.



Dennis F. ist nicht der einzige Nazi in der Uckermark, der nach kleinen Mädels greift. Am heutigen Donnerstag könnte das Urteil im Berufungsprozess gegen den Röddeliner Thomas K. vor dem Landgericht Neuruppin gefällt werden. Dem Rechtsextremisten wird das Verschaffen und der Besitz von Kinderpornogr



Aufgefallen war der Mann, weil er im Sozialen Netzwerk "Jappy" jungen Müttern Geld für Sexspiele mit deren Töchtern angeboten haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei dann die kinderpornografischen Fotos.