Deutsche "Fachkräfte" schlagen afrikanisches Kleinkind mit Schlagstock

Deutsche: Mit Schlagstock und Schlagring überfielen zwei Männer in Merseburg einen Afrikaner in seiner Wohnung. Dabei wurden nicht nur er und eine Deutsche verletzt, sondern auch ein kleines Kind.



Als er die Tür öffnete, griffen die beiden Männer sofort an. Ein Teleskopschlagstock, ein Schlagring. So waren sie bewaffnet, als sie in die Wohnung drangen und einfach drauflosschlugen.



Was am vergangenen Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr in Merseburg geschah, öffnet einen tiefen Blick in die Abgründe deutscher Fremdenfeindlichkeit.