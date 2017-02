Dortmund: Rapper-Konzert von Miami Yacine nach Gewalt abgesagt

In Dortmund ist ein Konzert des Musikers Miami Yacine nach gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Rapper-Szene kurzfristig abgesagt.



Hauptgrund seien Sicherheitsbedenken, wie die Stadt Dortmund und die Polizei mitteilten. Der Rapper wurde am Dienstag von Unbekannten überfallen und verletzt. Ermittlerkreise berichten, dass Streitereien unter rivalisierenden Rappern in der Stadt Anlass für die gewalttätigen Ausschreitungen waren.



Der Rapper Miami Yacine kann bei You Tube etwa 50 Millionen Abrufe des Songs "Kokaina" vorweisen.