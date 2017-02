Tritte ins Gesicht - Ausländerin von "deutschen Patrioten"ins Krankenhaus getreten

Chemnitz hat seinen eigenen Fall von Silvester-Übergriffen. An Silvester verprügelten Jugendliche einen gehbehinderten Tunesier und seine 13-jährige Tochter auf erschreckend brutale Weise.



Vom gegenüberliegenden Gleis sei eine Gruppe von sieben jungen Männern und einer Frau auf sie zugekommen. Jemand habe "Scheißkanacken" gesagt. Der Familienvater, der auf einen Rollator gestützt geht, habe die Gruppe gefragt, was los sei. Man habe ihm sofort Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.



Seine Tochter Wisal bekam einen Ellenbogen ins Gesicht, sagte er "bild.de". "Dann wurde ihr sogar ins Gesicht getreten, als sie am Boden lag." Auf einem Foto des Mädchens, das "bild.de" twitterte, ist deutlich ein Schuhabdruck in ihrem misshandelten Gesicht zu erkennen.