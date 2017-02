Nigeria: Entführer fordern Lösegeld für deutsche Archäologen

Die Entführer eines in Nigeria verschleppten Archäologen aus Deutschland und seines Mitarbeiters haben umgerechnet 180.000 Euro Lösegeld für die beiden Geiseln gefordert. Die archäologischen Afrika-Grabungen starteten dort im Jahre 2009.



Die beiden Mitarbeiter von der Goethe-Universität in Frankfurt waren am Mittwoch im nigerianischen Bundesstaat Kaduna entführt worden.



Dabei kam es zu einem Zwischenfall: Zwei Nigerianer, die den Entführten helfen wollten, wurden von den Kidnappern erschossen.