Russland: Hype um Trump weicht der Ernüchterung

Der Rausch der Trump-Begeisterten in Russland weicht einer Katerstimmung. Während noch vor vier Wochen Trump als "echter Kerl" und Führer gefeiert wurde, hat sich die Euphorie in Russland deutlich abgekühlt. Inzwischen wird festgestellt, dass Trump nicht pro russisch, sondern proamerikanisch ist.



Niemand in Russland hatte damit gerechnet, dass Trump eine Chance in der vom politischen Establishment der USA dominierten Administration hat. Als die verhasste Hillary Clinton verlor, erstreckte sich der Jubel in Russland bis in die Duma, die Trumps Sieg mit großem Applaus feierte.



Es gibt zwar noch einige Hinweise darauf, dass Trump in Russland immer noch "der Gute" ist und nur vom Establishment gehindert werde, eine pro russische Richtung einzuschlagen, jedoch ist sein Bild als "echter Kerl" angekratzt. Demonstranten und Medien lehnen ihn bereits ab.