Fußball: Bundesligaduell im Achtelfinale der Europa League

Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach treffen im Achtelfinale der UEFA Europa League aufeinander. Das ergab die Auslosung in Nyon/Schweiz.



Das Hinspiel findet am 9. März auf Schalke und das Rückspiel am 16. März in Gladbach statt.



Zudem gibt es auch ein rein belgisches Duell: Der KAA Gent und der KRC Genk spielen um den Einzug ins Viertelfinale. Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Manchester United bekommen es mit dem FK Rostow aus Russland zu tun.