Hamburg: Museumsbetreiber hilft Flüchtlingen und deutschen Armen und erntet Hass

Die Betreiber des "Miniatur-Wunderlands" in Hamburg, die Brüder Gerrit und Frederik Braun, starteten im Januar die "Kann ich mir nicht leisten"-Aktion, bei der jeder Besucher nur diesen Satz sagen musste und dann kostenlosen Eintritt bekam. Rund 18.000 Menschen kamen umsonst rein.



Da an diesen Tagen auch einige Tausend Flüchtlinge in die Ausstellung kamen, schrieb ein "Einsenbahnfreund" den Betreibern einen wütenden Brief: "Alle Freunde der Eisenbahn werden das Wunderland nicht mehr besuchen!"



Außerdem wünschte er den Betreibern eine "bombenlose Zeit". Er und seine Freunde seien am Weinen, wenn er die ganzen Ausländer im Wunderland sehe. Die Brüder Braun akzeptieren den Brief zwar als freie Meinungsäußerung, verzichten aber gerne auf das Geld Gleichgesinnter.