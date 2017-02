Regensburg: Verbrennung menschlicher Überreste in Krematorium - Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft in Regensburg ermittelt weiterhin im Hinblick auf die Vorgänge im Krematorium am Dreifaltigkeitsberg. In etwa 200 Fällen hat man dort laut Staatsanwaltschaft nicht nur die zu verbrennenden Toten in die Särge gelegt, sondern zusätzlich menschliche Überreste.



Dies ist zwar illegal, jedoch herrscht bei der Staatsanwaltschaft wohl Ratlosigkeit, welcher Straftatbestand genau von diesem Vorgehen erfüllt wird. Es könnte ein Verstoß gegen das Abfallwirtschaftsgesetz vorliegen.



Jedoch existieren auch Fotos, die z.B. einen offenen Sarg mit einem einzelnen Bein neuem dem Toten zeigen. Dies könnte auch eine Störung der Totenruhe sein. Ein Insider gibt an, dass einmal in der Woche ein Sack mit Blut- und Gewebeproben sowie Körperteilen, Füßen oder Händen abgegeben wurde.