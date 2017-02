Verurteilter Raser: "Ich hatte Hunger"

Am vergangenen Dienstag wurde ein 40-Jähriger aus Ditzingen nördlich von Stuttgart wegen Raserei mit 200 km/h und gefährlicher Überholmanöver in einem Tunnel zu 30 Monaten Haft, davon 18 auf Bewährung, verurteilt.



In einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenseite Blick zeigte er sich nicht gerade reumütig. Das Urteil interessiere ihn nicht. Als Motiv gab er an: "Ich hatte Hunger und es hat auch Spaß gemacht." Sein Vergehen interessiere ihn nicht, er ärgere sich nur darüber, dass er erwischt wurde.



Nachdem sein getunter BMW Z4 mit 482 PS beschlagnahmt wurde, setzte er die Fahrt mit dem Taxi fort. Für die 60 Kilometer zum Hotel sollte er 360 Euro bezahlen, empfand dies aber als unverschämt und prellte den Taxifahrer um sein Geld.