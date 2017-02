WHO-Studie: Mehr als 300 Millionen Menschen leiden an Depressionen

Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) steigt die Zahl der Menschen, die an Depressionen leiden.



2015 waren 322 Millionen Menschen davon betroffen, etwa 4,4 Prozent der Weltbevölkerung. Dies entspricht einer Zunahme von 18 Prozent gegenüber 2005.



Depressionen sind damit weltweit die Hauptursache für Lebensbeeinträchtigung. In Deutschland sollen nach der WHO-Studie 4,1 Millionen Menschen an Depressionen erkrankt sein.