Neuseeland: 61 Millionen Jahr alt - Forscher entdecken fossilen Riesenpinguin

Forscher haben in Neuseeland die fossilen Überreste eines 61 Millionen Jahre alten Riesenpinguins gefunden.



Daraus schließen sie, dass sich Pinguine bereits wesentlich früher entwickelt haben könnten als bisher bekannt. Möglicherweise lebten Pinguine bereits zu Zeiten der Dinosaurier.



Die Wissenschaftler verdanken den Fund einem Hobbysammler in Meeressandablagerungen im Süden Neuseelands, wie Gerald Mayr, Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts in Frankfurt, berichtete.