Südkorea: Mord an Kim Jong Uns Bruder per Lautsprecher in Nordkorea verbreitet

Südkorea hat an der Grenze zu seinem Erzfeind Nordkorea 21 Lautsprecher platziert, mit denen Propaganda oder Popmusik ins Nachbarland geblasen wird.



Nun verbreitete man so in Nordkorea die Nachricht von der Ermordung des Halbbruders von Kim Jong Un.



"Kim Jong-nam starb, nachdem zwei bisher nicht identifizierte Frauen ihn am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia angriffen", schallte es aus den insgesamt 21 Lautsprechern.