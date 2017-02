Fulda: Karnevalsverein wird bedroht und Rassismus unterstellt

Der Fuldaer Karnevalsverein "Südend" wird am Rosenmontag im Zug von Polizei geschützt werden. Drei Sozialwissenschaftler der Uni Fulda bezichtigen den Verein des Rassismus und starteten eine breit angelegte Mailaktion. Auf Facebook werden Beschimpfungen wie zum Beispiel "Massenmörder" geschrieben.



Dem Verein wird vorgeworfen an die Tropenuniformen in den deutschen Kolonien angelehnte Maskeraden zu tragen und damit Völkermord, Unterdrückung und Entrechtung zu verharmlosen oder gutzuheißen. Der Vereinsvorsitzende Andreas Beck bezeichnet die Vorwürfe als Frechheit.



Bei der Polizei hegt man die Befürchtung, dass sich die Verunglimpfung nicht auf Wort und Schrift beschränken wird. Es gibt Hinweise für eine Gefährdung während des Rosenmontagszuges. Deshalb wird der Verein am Rosenmontag von Polizisten begleitet.