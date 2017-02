"Keeping Up with the Kattarshians": Isländische Reality-Show mit Katzen ein Hit

Die isländische Reality-Show "Keeping Up with the Kattarshians" ist jetzt schon ein voller Erfolg.



In der Sendung kann man den ganzen Tag vier Katzen beobachten, wie sie sich in einem überdimensionalen Puppenhaus benehmen.



Der Live-Stream hat enorm hohe Zugriffszahlen und dient einem guten Zweck: Mit Hilfe der Show sollen die Tiere ein neues Zuhause finden.