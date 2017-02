Deutschland: Neonazi-Tunten als "Manager" auf dem Kinderstrich:

Kinderhandel: In der Neonazi-Szene in Thüringen war er eine große Nummer. Jetzt muss der Rechtsextremist Tino Brandt wegen Kindesmissbrauchs lange ins Gefängnis.



Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen hat das Landgericht Gera den Neonazi Tino Brandt zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.



Nach Überzeugung des Gerichts hat der 39-Jährige sich nicht nur selbst an Minderjährigen vergangen, sondern die Jungen gegen Provision für Sex an andere Männer vermittelt.