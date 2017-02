Brandenburg: Internetübertragung aller Ausschusssitzungen des Landtags gefordert

Fachdiskussionen werden zunehmend nicht mehr in den Plenarsitzungen des Landtags, sondern in den Fachgremien geführt. Deshalb und im Interesse von Transparenz und öffentlicher Kontrolle sollten die Ausschusssitzungen live im Internet übertragen werden.



Dafür setzt sich die oppositionelle Gruppe von BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag ein.



Jede sich bietende technische Möglichkeit für mehr Transparenz und Kontrolle zu nutzen sei angemessen, so ihr Sprecher Péter Vida. Die Technik und die Erwartungshaltung der Bevölkerung entwickelten sich weiter.