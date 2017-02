Sexismus: Artikel der "Daily Mail" gibt Frauen Schuld an sexueller Gewalt

Ein Artikel der "Daily Mail" sorgt nun in Großbritannien für Aufregung, da er sexuelle Gewalt zu normalisieren versucht. In dem Artikel steht, dass Frauen, die mit ihren Ehemännern nicht genug Sex haben, Schuld daran sind, wenn ihre Männer andere Frauen vergewaltigen.



Denn die Männer seien dadurch "sexuell ausgedurstet". Der "Guardian" kritisiert diesen Bericht auf das Schärfste, denn er würde den Opfern die Schuld geben. Jedes Jahr würden überall Tausende von Frauen vergewaltigt, weil solche Verharmlosungen veröffentlicht würden.



Zudem würde der Text den lesenden Männern suggerieren, dass sie angeblich keine Kontrolle über ihre Handlungen haben und deswegen keine Schuld hätten, was falsch ist.