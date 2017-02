Kenia: Bedingungsloses Grundeinkommen wird bei 26.000 Menschen getestet

Das bedingungslose Grundeinkommen wird in einem weiteren Land getestet. 26.000 Kenianer sollen monatlich ungefähr 23 Dollar erhalten, was in dem Land ein übliches Einkommen ist. Dabei wird das Geld unabhängig von Lebenssituation und Leistung ausgezahlt.



Das geschieht aber nicht nach dem gleichen Muster. Einige von den Menschen erhalten den Betrag zwölf Jahre lang, eine zweite Gruppe erhält ihn nur für zwei Jahre. Die dritte Gruppe bekommt das Geld für zwei Jahre in einem ganzen Beitrag.



Eine vierte Gruppe bildet die Kontrollgruppe, die nichts erhält. Das Experiment wird von der amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation Givedirectly organisiert und ist bislang das größte der Welt. Finanzielle Unterstützung erhalten sie unter anderem von Ebay-Gründer Pierre Omidyar.