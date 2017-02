Umstrittene Höcke-Rede kostet die AfD Großspender

Die umstrittene Rede des Thüringer Vorsitzenden Björn Höcke brachte der AfD nicht nur politischen Ärger ein, sondern trifft sie nun auch finanziell.



Mehrere Großspender rückten nun von der AfD ab, so dass die Partei ein Großteil ihres Budgets für den Bundestagswahlkampf verliert. "Insgesamt kostet uns diese Veranstaltung deutlich über 100.000 Euro", gibt Generalsekretär Uwe Wurlitzer zu.



Höcke hatte in seiner Rede den Umgang mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus kritisiert und das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande" bezeichnet.