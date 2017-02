Massenabschiebungen von Illegalen oberstes Ziel der US-Regierung

Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump möchte die Ausweisung illegaler und krimineller Ausländer vorantreiben.



Heimatschutzminister John Kelly wies die Behörden an, all jene Einwanderer ohne gültige Papiere abzuschieben. Dies gelte auch für diejenigen, die einmal verurteilt wurden, wegen eines Verbrechens angeklagt sind oder einer Straftat beschuldigt werden.



Mit diesen Richtlinien sind massenhafte Abschiebungen möglich, was Menschenrechtler kritisieren.