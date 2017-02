Bundeswehr schickt Leopard 2 und Marder an Ostflanke

Die Aufrüstung der Nato gegen Russland geht weiter: Die Bundeswehr verlegt 26 Panzer nach Litauen. Dort sind sie künftig knapp 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt stationiert.



Zur Abschreckung Russlands an der Nato-Ostflanke hat die Bundeswehr Panzer auf den Weg nach Litauen geschickt. Sechs Leopard-2-Kampfpanzer wurden bereits am Montag auf den Weg geschickt, teilte die Bundeswehr mit. Am Dienstag folgten 20 Marder-Schützenpanzer, die auf dem Gelände der US-Streitkräfte



im oberpfälzischen Grafenwöhr auf Eisenbahnwaggons verladen wurden.Sie alle sollen in einigen Tagen den Militärstützpunkt Rukla erreichen, 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.Insgesamt wurden damit seit Mitte Januar bereits etwa 120 Container und 200 Fahrzeuge verladen.