Messstelle findet radioaktives Jod in der Luft über Europa

In weiten Teilen Europas sind im Januar Spuren von radioaktivem Jod gemessen worden. Auch in Deutschland wurde eine geringe Konzentration des Radionukleids Jod-131 festgestellt - eine Messstelle in Freiburg hat es in bodennaher Luft registriert. Das teilte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) am



Dienstag auf Anfrage mit. Die extrem niedrigen Konzentrationen von millionstel Becquerel pro Kubikmeter und darunter geben demnach aber keinerlei Anlass zu Besorgnis.Ein AKW-Unfall ist derzeit ausgeschlossenDas Bundesamt bestätigte damit ähnliche Berichte der tschechischen Strahlenschutzbehörde



SJUB. Jod-131 ist ein künstliches Radionuklid, das etwa in der Medizin eingesetzt wird und auch beim Betrieb von Kernkraftwerken entsteht. Spekulationen über einen Unfall in einem AKW nannte die Prager Behörde "Unsinn".