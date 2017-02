US-Regierung treibt Abschiebungen von illegalen Einwanderern voran

In den USA droht künftig wesentlich mehr illegalen Einwanderern als bisher die Abschiebung.



Alle Menschen ohne Aufenthaltsrecht sollen des Landes verwiesen werden, wenn sie wegen einer Straftat verurteilt, angeklagt oder verdächtig sind. Entsprechende Richtlinien segnete Heimatschutzminister Kelly ab.



Zudem wies Kelly die Einwanderungsbehörde an, 10.000 zusätzliche Beamte einzustellen und weitere Haftanstalten zu schaffen. Er kündigte groß angelegte Razzien gegen illegale Einwanderer an.