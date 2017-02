Landgericht Ravensburg: Prozess - 82-Jähriger schießt auf 91-jährige Geliebte

Ein 82 Jahre alter Angeklagter hat vor dem Landgericht Ravensburg gestanden, seine 91 Jahre alte Geliebte im Sommer 2016 mit einer Pistole niedergeschossen zu haben.



Anschließend soll der Senior mit der Pistole weiter auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen haben. Durch Zufall kam ein Polizist am Tatort vorbei, griff ein und rettete so der Frau das Leben.



Den Ermittlungen zufolge ist der 82-Jährige verheiratet und hatte eine langjährige Affäre mit dem Opfer. Das Gericht sieht in dem Verhalten des Angeklagten eine Tötungsabsicht und geht von einem Mordversuch aus.