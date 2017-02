Fußball: Bayern-Trainer Ancelotti zahlt für Stinkefinger

Nach einer Spuck-Attacke beim 1:1 gegen Hertha BSC zeigte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti den Stinkefinger gegen Hertha-Fans. Der DFB ermittelte.



Nun wurde das Verfahren eingestellt. Der Trainer wird anstatt einer Strafe 5.000 Euro an die DFB-Stiftung spenden.



Der FC Bayern meinte dazu: "Grundsätzlich halten wir die menschliche Reaktion mit der Geste von Carlo Ancelotti auf die üble Spuckattacke für emotional nachvollziehbar. [...] Carlo Ancelotti wird auf Grund seiner Geste jedoch eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an die DFB-Stiftung leisten."