US-Regierung plant Statistiken zu Handelszahlen zu manipulieren

Laut dem "Wall Street Journal" will die US-Regierung die Berechnung der Handelsbilanz durch einen Trick ändern.



Geplant sei, die Statistiken zu manipulieren, so dass das Außenhandelsdefizit der USA deutlich größer wirkt als es ist.



So soll US-Präsident Donald Trump eine Rechtfertigung dafür bekommen, Zölle und Strafsteuern einzuführen.