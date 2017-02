Ungarische Lebensmittelbehörde beklagt schlechtere Produkte als in Österreich

Laut der ungarischen Lebensmittelbehörde weisen Produkte in den Supermärkten eine schlechtere Qualität als in Österreich auf.



Die Behörde hat 24 Produkte bei Spar, Metro, Lidl und Aldi getestet, die es sowohl in Ungarn als auch in Österreich gibt.



Sie stellte fest: Nutella soll in Ungarn weniger "cremig sein", Coca-Cola "weniger vollmundig und flacher" im Geschmack, das Kakaopulver von Nestlé weniger "harmonischer und intensiver". Die Behörde verlangt nun eine Gleichbehandlung.