Italien: 18 Jahre Haft für muslimische Flüchtlinge, die Christen ins Meer warfen

Ein Schwurgericht in Palermo hat sechs muslimische Migranten zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.



Die Angeklagten hatten bei ihrer Flucht, zwölf Christen aus Nigeria und Ghana von ihrem Boot ins Mittelmeer geworfen. "Sie waren wie verrückt. Sie verlangten, dass wir uns alle an Allah wenden. Wer sich weigerte, wurde ins Wasser geworfen", berichtete ein Überlebende.



Die Richter sagen religiösen Hass als besonders erschwerenden Umstand der Tat an.