Kairo: Zehn Fußball-Ultras wegen tödlichen Krawallen zu Tode verurteilt

Ägyptens höchstes Berufungsgericht hat zehn Fußball-Ultras zu Tode verurteilt.



Die Männer waren im Februar 2012 an Ausschreitungen in der Hafenstadt Port Said beteiligt, bei denen 74 Menschen ums Leben kamen. Die Angehörigen der Todesopfer bejubelten das Urteil.



Nach den Krawallen sagte der Fußballer Mohamed Abu-Treika damals zu dem Vorfall: "Das ist kein Fußball. Das ist ein Krieg, die Menschen sterben direkt vor uns. Es gibt keine Bewegung und keine Krankenwagen."