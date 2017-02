München: Paar wegen Sex vor Kindern in Grünanlage zu Geldstrafe verurteilt

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses hat das Amtsgericht München ein Paar zu einer Geldstrafe von 350 und 900 Euro verurteilt.



Die beiden hatten vor den Augen von Kindern öffentlichen Sex in einer Grünanlage in Obermenzing.



Der 41-jährige Sendabed B ist bereits 27-fach vorbestraft und bestritt den Sex: "Ich weiß nicht, was wir für Faxen gemacht haben". Zeugen sprachen von Oralsex zwischen ihm und seiner Verlobten Ingrid, auch die Polizei traf die beiden nackt an.