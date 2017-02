USA: Telefon von Adolf Hitler wurde für 243.000 Dollar versteigert

In den USA ist am vergangenen Sonntag das rote Telefon von Adolf Hitler versteigert worden. Das Auktionshaus Alexander Historical Auctions im US-Bundesstaat Maryland schätzte zuvor, dass das Telefon etwa 200.000 bis 300.000 Dollar wert sei.



Tatsächlich wurde das Telefon nun für 243.000 Dollar versteigert. Das entspricht etwa 229.000 Euro. Bei der Auktion konnte man aus der ganzen Welt per Telefon mitmachen. Die Nationalität des Käufers ist geheim.



Auf dem Telefon ist der Name Hitlers zu lesen, weiterhin sieht man dort ein Hakenkreuz und einen Reichsadler. Nach Kriegsende fand man das Telefon im Führerbunker in Berlin.