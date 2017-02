Zuschauer fielen bei Berlinale-Siegerfilm "On Body and Soul" in Ohnmacht

Bei dem Berlinale-Siegerfilm "On Body and Soul" sind einige Zuschauer im Kinosaal in Ohnmacht gefallen.



In dem drastischen Liebesfilm geht es um die Beziehung zweier Schlachthausmitarbeiter: Die gezeigten Schlachtszenen waren vielen Zusehern zu heftig, so dass vier kollabierten.



Damit steht der ungarische Film in der Tradition weiterer kreislaufbedrohender Werke, bereits bei Bela Lugosis "Dracula" im Jahr 1931 kippten Zuschauer um.