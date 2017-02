Deutsches Fußball-Museum Dortmund für den Preis "Museum des Jahres" nominiert

Im Oktober 2015 eröffnet, ist das Deutsche Fußball-Museum (DFM) für den "Museum des Jahres"-Preis (EMYA) nominiert worden. Der Gewinner dieses "Museums-Oscars" wird in einer Veranstaltung vom 3. bis 6. Mai in Zagreb bekannt gegeben werden.



Der EMYA betrachtete ein Haus in seiner Ganzheit und damit in all seiner Vielfalt, so DFM-Direktor Manuel Neukirchner. "Er bewertet das Besuchererlebnis ebenso wie den Anspruch an Szenografie, Ästhetik, Architektur, Vermittlung von Inhalten sowie kultureller und sozialer Verantwortung".



Der Preis wird entweder an ein neu eröffnetes oder ein Museum mit komplett modernisierter Ausstellung vergeben. Im ersten Betriebsjahr zählte das DFM über 200.000 Besucher.